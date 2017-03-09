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Топливно-энергетический комплекс
НБУ решил ликвидировать банк "Народный капитал"
15:01 09.03.2017 |
Национальный банк 7 марта решил ликвидировать банк "Народный капитал" (Киев).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда гарантирования вкладов, передают Українські Новини.
Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов приняла решение 9 марта о начале процедуры ликвидации банка "Народный капитал".
Ликвидатором банка назначен Олег Андронов.
Как сообщали Українські Новини, акционеры банка "Народный капитал" на собрании 16 января приняли решение о его самоликвидации.
НБУ не одобрил самоликвидацию банка и признал его неплажетеспособным 19 января.
Фонд гарантирования вкладов выплатит вкладчикам банка 6,4 млн гривен.
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