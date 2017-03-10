ПАО " Барский машзавод " ("Бармаш", Винницкой обл.), крупный украинский производитель оборудования для пищевой промышленности, а также газовых и электрических котлов, завершило 2016 год, по предварительным данным, с чистой прибылью 5,27 млн грн, что на 23% меньше, чем годом ранее.





Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров ПАО, намеченного на 28 апреля, нераспределенная прибыль компании совпадает с чистой.

Как сообщалось, в 2015 году завод нарастил чистую прибыль на 85% к предыдущему году, до 6,84 млн грн.

За минувший год "Бармаш" нарастил текущие обязательства в 2,3 раза - до 12,8 млн грн, а долгосрочные по-прежнему не сформировались.

Суммарная дебиторская задолженность возросла на 15,7% и на 1 января 2017 года составила 13,43 млн грн, активы в целом выросли на 22% - до 69,23 млн грн.

Численность персонала завода за год сократилась на 25 человек - до 395 работников.

Согласно сообщению, акционеры компании намерены, в частности, рассмотреть вопрос о реорганизации из публичного АО в частное.

Барский машзавод выпускает, в частности, оборудование для ликероводочной, винодельной, масложировой, консервной, кондитерской, хлебопекарной промышленности (более 60 наименований), а с 2000 года - газовые, электрические и твердотопливные отопительные котлы 55 видов (от 5 до 200 кВт) под ТМ "ТермоБар".

По данным на сайте компании, объем рынка сбыта продукции в Украине составляет 2500 предприятий различных сфер производства, доля экспорта - 20-30%. Продукция поставляется в страны Балтии, Средней Азии, Россию, Молдову, Беларусь, США.

В 2015 году "Бармаш" увеличил чистый доход от реализации на 25,4% к 2014 году, до 120, 48 млн грн.

Уставный капитал ПАО - 0,2 млн грн, более 87,58% акций владеет ООО "Лигатерм", зарегистрированное по тому же адресу в г Бар, что и ПАО "Бармаш", и, по данным госреестра, контролируемое семьей Лук, в том числе главой правления "Бармаша" Ильей Луком и главой набсовета Геннадием Луком.