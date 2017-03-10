Электрометаллургический завод " Днепроспецсталь " (Запорожье) в январе-феврале 2017 года увеличил выпуск готового проката, по оперативным данным, на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 27,3 тыс. тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за этот период завод нарастил выплавку стали на 27,8% - до 40 тыс. тонн.

В феврале "Днепроспецсталь" произвела 20 тыс. тонн стали и 13 тыс. тонн проката.

Как сообщалось, "Днепроспецсталь" в 2016 году сократила производство товарной продукции на 8,3% по сравнению с 2015 годом - до 6 млрд 295,314 млн грн в действующих ценах.

Завод в целом за год снизил выплавку стали на 3% по сравнению с предыдущим годом - до 237,033 тыс. тонн, проката - на 2,1%, до 151,428 тыс. тонн.

"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.