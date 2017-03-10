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Топливно-энергетический комплекс
ИСД оценивает потери АМК и "Алчевсккокс" за 3 недели простоя из-за блокады в 139 тыс. тонн стали, 115,5 тыс. тонн кокса и $55,7 млн выручки
12:59 10.03.2017 |
ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (АМК, Луганская обл.), ПАО "Алчевский коксохимический завод" и ПАО "Экоэнергия", которые являются ключевыми производственными активами корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), после прекращения работы с 13 февраля по 6 марта текущего года вследствие блокады поставок сырья в зоне размежевания АТО, недополучили $55,7 млн валютной выручки.
Согласно официальному заявлению ИСД во вторник, АМК не осуществил поставки в адрес европейских потребителей товарного стального сляба на общую сумму около $36,2 млн и металлопроката на общую сумму около $19,5 млн.
В документе отмечается, что Алчевский МК за указанный период не произвел 128,1 тыс. тонн чугуна, 139,2 тыс. тонн стали, 89,3 тыс. тонн товарного сляба, 39,5 тыс. тонн металлопроката, 115,5 тыс. тонн металлургического кокса.
ЧАО "Экоэнергия" не произвела 24,9 мВт/ч электроэнергии из вторичных металлургических газов.
Помимо того АМК не произвел поставки 65,7 тыс. тонн металлургического кокса в адрес ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), что уже привело и продолжает приводить к падению объемов производства на ДМК вплоть до вероятности полной остановки производства.
АМК не закупил сырье, товары, услуги у украинских поставщиков на общую сумму около 1 млрд 702,1 млн грн, включая 283,7 млн грн НДС, говорится в заявлении.
Согласно ему ДМК недопроизвел 136,5 тыс. тонн чугуна, 143,5 тыс. тонн квадратной стальной заготовки, не осуществил поставки 143,5 тыс. тонн квадратной стальной заготовки на внешние рынки на общую сумму около $52,5 млн валютной выручки, а также не закупил сырье, товары, услуги у украинских поставщиков на общую сумму около 1,443 млрд грн, включая 240,5 млн грн НДС.
В сообщении отмечается, что ДМК находится фактически на грани остановки производства, поскольку он непосредственно зависит от поставок металлургического кокса из Алчевска. "После полной остановки работы АМК и "Алчевский КХЗ", а также, принимая во внимание нестабильную работу целого ряда коксохимических предприятий Украины, в стране на данный момент сложилась критическая ситуация с обеспечением металлургических предприятий металлургическим коксом - абсолютно необходимым ресурсом для производства", - говорится в заявлении ИСД.
Корпорация также в очередной раз призвала правительство, Минфин, Минэкономразвития и Государственную фискальную службу незамедлительно обратить внимание на катастрофическое состояние процесса возмещения НДС для ДМК. Согласно заявлению, последний раз комбинат получил его в ноябре 2016 года: по состоянию на текущую дату задолженность государства перед ДМК только по подтвержденным декларациям составляет 1,4 млрд грн, а с учетом тех деклараций, которые еще проверяются, достигает 2 млрд грн. "За предыдущую неделю никаких позитивных изменений в процессе возмещения НДС не произошло. Отсутствие незамедлительного прогресса приведет к полной остановке производства ДМК в самом ближайшем будущем", - уточняется в заявлении ИСД.
Как сообщалось, АМК - предприятие с полным металлургическим циклом. Стратегическим инвестором меткомбината является ИСД. Корпорация приняла решение о слиянии ПАО "Алчевский меткомбинат" (АМК) и ПАО "Алчевский КХЗ".
ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский и Днепровский меткомбинаты, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa
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