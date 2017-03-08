Вместо прекратившего работу на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донбасса ПАО "Укртелеком" создано предприятие "Комтел".

Об этом сообщил директор департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций "министерства связи" Игорь Халепа, передает БизнесЦензор со ссылкой на подконтрольное боевикам "Донецкое агентство новостей".

"На данный момент ведутся работы по восстановлению интернета, который ранее предоставлялся предприятием "Укртелеком". Уже запущено в тестовом режиме шесть площадок. На следующей неделе мы этот вопрос закроем", - сказал Халепа.

Представитель боевиков добавил, что пользователям будет необходимо заключить договоры с новообразованным предприятием "Комтел". Когда именно начнется переоформление договоров, будет объявлено позже.

Подконтрольные боевикам СМИ также сообщают, что большинство сотрудников местных отделений "Укртелекома" перешло на работу в "Комтел".

Как сообщалось, ПАО "Укртелеком" 1 марта сообщило о прекращении предоставления услуг телефонной связи и доступа к интернету на неподконтрольной территории Донецкой области из-за захвата офиса предприятия.

"Укртелеком" заявил, что потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на неподконтрольной территории Донецкой области, поэтому локальный фрагмент сети отключен от общенациональной сети.

92,79% акций "Укртелекома" принадлежат System Capital Management Рината Ахметова.

Как сообщал БизнесЦензор, что группировки "ДНР"/"ЛНР" заявили о введении внешнего управления на предприятиях на Донбассе, которые работали под украинской юрисдикцией.

Как заявил главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко, под управление боевиков перешло около 40 предприятий, которые оставались в юрисдикции Украины.