Финансовые новости
- |
- 08.03.17
- |
- 17:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Брокер ForexMart запустил промо-акцию "Розыгрыш $1000"
16:46 07.03.2017 |
Брокер ForexMart старается радовать трейдеров, предлагая все более выгодные условия. На этот раз клиентам брокерской компании предлагается возможность выиграть $1 тыс. с помощью промо-акцию «Розыгрыш $1000». Внеся $300 на счет, все клиенты брокера становятся участниками акции.
Брокер определяет победителей, применяя генератор случайных чисел. В каждый понедельник $1 тыс. в автоматическом порядке перечисляется на 1 счет по итогам прошедшей недели.
Отметим, снять разрешается лишь прибыль с выигранных средств.
По материалам: IAFT News
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ будет инициировать санкции к "дочке" Сбербанка в Украине
|Аваков требует закрыть украинский Сбербанк из-за решения Сбербанка России принимать паспорта "ДНР/ЛНР"
|Светлодарская дуга. Почему террористы снова лезут вперед
|"Газпром" препятствует соединению ГТС Украины и Польши - "Укртрансгаз" и Gaz-System обратятся к нацрегуляторам
Cейчас газ, транспортированный по территории Украины, передается не смежным операторам восточноевропейских газовых сетей, а дочерней компании «Газпрома» - «Газпром Экспорт». Такая модель делает невозможным прямое сотрудничество «Укртрансгаза» с европейскими операторами.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Укртрансгаз" из-за долгов ограничил поставки газа на заводы Фирташа
|Боевики "ДНР" захватили имущество "Укртелекома" Ахметова
|Брокер ForexMart запустил промо-акцию "Розыгрыш $1000"
|4 банка планируют подключиться к автоматизированной системе выплат Фонда гарантирования вкладов
|Крупнейшими получателями возмещения НДС в январе-феврале стали "Кернел", ММК им. Ильича и "Азовсталь"
|"Укрзализныця" приобрела 135 тыс. тонн дизтоплива почти на 3 млрд грн
|"Укрнафта" в очередной раз просит Кабмин разрешить ей экспортировать нефть
Очередное свое обращение к правительству с призывом изменить порядок проведения аукционов мотивировано тем, что с марта 2017 года Кременчугский нефтеперерабатывающий завод компании "Укртатнафта" переходит на производство нефтепродуктов стандарта Евро-5.
Это интересно
|Специалисты Panasonic научились измерять пульс по видео
|Accenture: В течение 10 лет у каждой двухтысячной крупной компании мира не останется штатных сотрудников, за исключением руководителей
|Французский автоконцерн PSA объявил о покупке Opel
|Компания Goodix первой встроила дактилоскопический датчик в дисплей AMOLED
|Lenovo вернет миру бренд Motorola через две недели после отказа от него
|Panasonic представила солнечную панель для крыши Toyota Prius Prime
Солнечная крыша мощностью 180 Вт позволяет зарядить батарею силового агрегата, а также 12-В аккумулятор автомобиля. По словам главного инженера проекта Prius Коджи Тойошима (Koji Toyoshima), солнечная крыша повышает эффективность автомобиля на 10 %.
|10 богатейших стран мира