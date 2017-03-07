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Дионисий Галикарнасский
4 банка планируют подключиться к автоматизированной системе выплат Фонда гарантирования вкладов
13:34 07.03.2017 |
4 банка планируют подключиться к автоматизированной системе выплат Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя фонда Наталья Рудуха на круглом столе, передают Українські Новини.
"Сейчас тестирование проходит Ощадбанк. Он уже прошел 2 этапа из 5", - заявила Наталья Рудуха.
Также среди претендентов УкрСиббанк, банк "Кредит Днепр" и Укрсоцбанк.
"Сейчас УкрСиббанк решает вопрос, как свою иностранную систему подключить к нашему процессингу", - уточнила Рудуха.
Как сообщали Українські Новини, в феврале Фонд гарантирования вкладов начал выплаты вкладчикам через автоматизированную систему выплат.
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