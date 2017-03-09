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"ДТЭК Нефтегаз" внедрила раздельную систему бурения скважин
14:40 09.03.2017 |
"ДТЭК Нефтегаз" перешла на систему раздельных сервисов при бурении газовых скважин. Об этом в своем блоге пишет генеральный директор компании Игорь Щуров.
Он отметил, что к такому переходу компания готовилась несколько лет: формировала команду, выстраивала процессы, изучала опыт. А внешняя среда лишь ускорила процесс.
«Суть системы в том, что теперь мы сами выбираем не только генерального подрядчика по бурению, но и каждого субподрядчика - исполнителя сопутствующих услуг (буровых сервисов). И, соответственно, сами контролируем их работу», - отмечает топ-менеджер.
По его словам, за рубежом такая схема работы применяется в 95% случаев. Тогда как в Украине традиционно нанимают генподрядчика для бурения скважины «под ключ». То есть, перекладывают всю ответственность за субподряды на него.
Щуров также рассказал о преимуществах такой системы. Первое - качество. Он отметил, что компания нередко сталкивались в своей работе с тем, что генподрядчики пытаются экономить именно на качестве. Впоследствии для компании это оборачивалось увеличением сроков введения в эксплуатацию буровых, недополученным газом и завышенными расходами при сооружении скважин.
«Вторая выгода от системы - стоимость. Даже привлекая «самое-самое», можно экономить до 30% расходов на отдельные сервисы. Во-первых, ввиду отсутствия необходимости платить премию генподрядчику. Во-вторых, за счет грамотных тендерных процедур, персональной работы с каждым контрагентом», - отметил он.
Третье преимущество, по словам гендиретора «ДТЭК Нефтегаз», - предприятие получило возможность привлекать для бурения западных подрядчиков.
«Дело в том, что иностранные компании работают по так называемой суточной ставке. То есть, они готовы только предоставлять в пользование буровой станок и буровую бригаду, а все остальное должен обеспечивать заказчик. Теперь мы готовы выполнить это требование», - пояснил он.
Как сообщал OilNews, «ДТЭК Нефтегаз» планирует к 2020 г. увеличить ежегодную добычу газа до 3 млрд. куб. м.
Справка OilNews
«ДТЭК Нефтегаз» - операционная компания, которая отвечает за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. Генеральный директор «ДТЭК Нефтегаз» - Игорь Щуров.
В портфель активов «ДТЭК Нефтегаз» входят 2 газодобывающих предприятия - ЧАО «Нефтегаздобыча» и ООО «Нефтегазразработка», которые ведут разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.
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