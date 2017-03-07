Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнефта" в очередной раз просит Кабинет Министров изменить порядок проведения аукционов по продаже сырой нефти и газового конденсата, разрешив ей иметь возможность продавать ресурс небольшими партиями, в том числе за границу.

Об этом говорится в письме за подписью председателя правления "Укрнефта" Марка Роллинса в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана, копией которого располагают Українські Новини.

"Существующие правовые нормы не разрешают компании расширять количество покупателей собственной нефти, в частности путем привлечения зарубежных переработчиков и международных нефтетрейдерских компаний и реализации партий нефти разного размера напрямую другим конечным потребителям за пределами Украины. Это создает угрозу прекращению производства "Укрнефты" из-за невозможности сбыта товарной продукции", - говорится в письме.

Очередное свое обращение к правительству с призывом изменить порядок проведения аукционов мотивировано тем, что с марта 2017 года Кременчугский нефтеперерабатывающий завод компании "Укртатнафта" переходит на производство нефтепродуктов стандарта Евро-5, в связи с чем дальнейшая переработка нефти "Укрнефты" в условиях действующего порядка формирования цен на нефть станет, по мнению Роллинса, экономически непривлекательной для "Укртатнафты".

Запланированный на 16 февраля аукцион нефти "Укрнефты" не состоялся по причине отсутствия покупателей, также не состоялся и дополнительный аукцион 24 февраля.

Соответственно мартовский ресурс компании остался нереализованным.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2016 года компания инициировала изменение порядка проведение биржевых аукционов с целью диверсификации продажи сырой нефти, но эта инициатива правительством не была реализована.

50%+1 акция "Укрнефты" принадлежит НАК "Нефтегаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited.

9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.

Компания эксплуатирует 1 949 нефтяных и 185 газовых скважин, а также имеет 58 буровых установок.

Кроме того, "Укрнефте" принадлежит 537 автозаправочных станций.