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Топливно-энергетический комплекс
Высший спецсуд отменил поручительство экс-владельца Дельта Банка Лагуна перед Ощадбанком на 4,2 млрд гривен
12:08 06.03.2017 |
Высший специализированный суд 15 февраля отменил поручительство бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна перед Государственным Ощадным банком на 4,2 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.
Согласно им, суды установили, что Дельта Банк и Ощадбанк 15 декабря 2010 года заключили 2 договора об открытии и ведении корреспондентских счетов.
Со временем по этим договорам образовалась задолженность перед Ощадбанком на 948 млн гривен, 111,8 млн долларов и 12,5 млн евро (всего около 4,2 млрд гривен).
В июне 2015 года Ощадбанк обратился в суд с иском к Лагуну как поручителю по невыполненным обязательствам.
Суд отказал Лагуну в удовлетворении встречного иска, в котором он просил признать недействительным договор поручительства.
Согласно решению Печерского районного суда Киева от 12 марта 2016 года, Лагун как поручитель по невыполненным обязательствам Дельта Банка должен был погасить задолженность перед Ощадбанком.
5 октября Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу Лагуна и оставил без изменений решение Печерского суда от 12 марта, а Высший спецсуд 15 февраля 2017 отменил решения судов предыдущих инстанций и поручительство Лагуна перед Ощадбанком.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Ощадбанк" находится в государственной собственности.
2 марта 2015 года Национальный банк признал Дельта Банк неплатежеспособным.
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