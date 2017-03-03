Фонд государственного имущества включил в перечень предприятий, которые необходимо подготовить к приватизации в 2017 году, государственное предприятие спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт" и государственную строительную корпорацию "Укрбуд".

Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.

Также в перечень были включены "Аграрный фонд", "Артемсоль", Мариупольский морской торговый порт, морпорты "Южный", "Черноморск", Одесский и Бердянский, Криворожскую теплоцентраль, ряд научно-исследовательских институтов, Костантиновский государственный химический завод.

Кроме того, предусматривается приватизация ряда государственных шахт в Луганской и Львовской областях.

Как сообщали Українські Новини, Фонд государственного имущества предусмотрел в плане-графике приватизации на 2017 год продажу крупнейшего производителя аммиака и карбамида Одесского припортового завода на декабрь, энергогенерирующей компании "Центрэнерго" - на октябрь, 5 областных энергопоставляющих компаний - на август.

В январе Кабинет Министров упростил процедуру передачи объектов государственной собственности в сферу управления Фонда государственного имущества для дальнейшей приватизации.

В 2016 году Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 188,9 млн гривен от приватизации государственного имущества, что составило 1,2% от запланированных 17,1 млрд гривен.