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Топливно-энергетический комплекс
ФГИ включил в перечень подготовки к приватизации в 2017 продажу "Укрспирта" и "Укрбуда"
15:20 03.03.2017 |
Фонд государственного имущества включил в перечень предприятий, которые необходимо подготовить к приватизации в 2017 году, государственное предприятие спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт" и государственную строительную корпорацию "Укрбуд".
Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.
Также в перечень были включены "Аграрный фонд", "Артемсоль", Мариупольский морской торговый порт, морпорты "Южный", "Черноморск", Одесский и Бердянский, Криворожскую теплоцентраль, ряд научно-исследовательских институтов, Костантиновский государственный химический завод.
Кроме того, предусматривается приватизация ряда государственных шахт в Луганской и Львовской областях.
Как сообщали Українські Новини, Фонд государственного имущества предусмотрел в плане-графике приватизации на 2017 год продажу крупнейшего производителя аммиака и карбамида Одесского припортового завода на декабрь, энергогенерирующей компании "Центрэнерго" - на октябрь, 5 областных энергопоставляющих компаний - на август.
В январе Кабинет Министров упростил процедуру передачи объектов государственной собственности в сферу управления Фонда государственного имущества для дальнейшей приватизации.
В 2016 году Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 188,9 млн гривен от приватизации государственного имущества, что составило 1,2% от запланированных 17,1 млрд гривен.
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