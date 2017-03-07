ПАО "Укрзализныця", по оперативным данным, в январе 2017 года получила 6,3 млрд грн дохода, что на 26% больше, чем в январе 2016 года.

"Как результат деятельность "Укрзализныци" в январе текущего года была прибыльной. За январь перевезено 28,3 млн тонн грузов, что выше январских показателей прошлого года на 25%. При этом транзитные перевозки грузов возросли на 23%", - написал на своей странице в сети Facebook глава компании Войцех Балчун.

По его словам, услугами железных дорог воспользовалось 14,4 млн пассажиров, что на 6% превышает отчетные данные января-2016.

""Укрзализныця", согласно законодательству, своевременно уплачивает налоги и обязательные платежи в бюджет и государственных целевые фонды. За январь 2017 года уплачено 904,1 млн грн", - сообщил В.Балчун.