Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" заключил три договора с нефтетрейдером ООО "Трейд Коммодитти" на поставку дизельного топлива общим объемом 125 тыс. тонн, а также один контракт с ЧП "ОККО-Бизнес Контракт" - на 10 тыс. тонн.

Как сообщила пресс-служба ПАО, указанные компании победили в тендерах в системе публичных закупок ProZorro 6 и 8 февраля 2017 года соответственно.

Так, два контракта с "Трейд Коммодити" заключены 24 февраля: один - на поставку 25 тыс. тонн дизтоплива стоимостью 555,9 млн грн, другой - на 50 тыс. тонн стоимостью 1,1 млрд грн.

Позже, 27 февраля, стороны подписали третий контракт на поставку 50 тыс. тонн стоимостью 1,1 млрд грн, а 28 февраля был заключен контракт с "ОККО-Бизнес Контракт" на поставку 10 тыс. тонн общей стоимостью 198 млн грн.

"Укрзализныця" сформировала и продолжает поддерживать стабильный запас дизтоплива. Так, в резерве находится почти 12 тыс. тонн дизтоплива, что в случае необходимости может обеспечить перевозку в течение почти двух недель. Также компания имеет 12,5 тыс. горючего для оперативной работы", - отмечает "Укрзализныця".

Как сообщается, нефтетрейдеры отгрузят указанные объемы дизтоплива для нужд региональных филиалов "Укрзализныци" в течение 2017 года. Это обеспечит пассажирские и грузовые перевозки более чем на четыре месяца.

Отгрузка первых 5 тыс. тонн дизтоплива марки "Евро-5" по контракту с "Трейд Коммодити" началась 2 марта.

Ранее, в 2017 году, "Укрзализныця" заключила пять контрактов на поставку дизтоплива с другим нефтетрейдером - ООО "Вог Аэро Джет", четыре контракта уже выполнены.

"Трейд Коммодити" зарегистрировано в 1999 году. Основная специализация - производство нефтепродуктов. Ее основателем и руководителем является Вадим Майко.

В состав концерна "Галнафтогаз", управляющего одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, входит около 400 АЗК под брендом "ОККО".

Мажоритарным акционером концерна является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров - Европейский банк реконструкции и развития.