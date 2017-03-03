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Прокуратура и СБУ провели в четверг 15 обысков в рамках расследования злоупотреблений в "Укрзализныце"
23:35 02.03.2017 |
Следователи прокуратуры Киева совместно с работниками Службы безопасности Украины 2 марта провели 15 одновременных обысков в уголовном производстве относительно злоупотреблений на ПАО "Укрзализныця", сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.
"Обыски проходят в "Укрзализныце", по местам жительства фигурантов производства, а также в офисах предприятий-контрагентов и в страховой компании", - написала она на своей странице в сети Facebook.
Кроме того, заместитель прокурора города Киева Андрей Андреев в комментарии "УНН" добавил, что эти обыски связаны с уголовным производством относительно злоупотреблений, которые допускались при взаимодействии "Укрзализныци" со страховой компанией "Интер-Полис" (Укрзализныця" является основным акционером - ИФ).
Кроме того, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала News One в четверг вечером напомнил о поданных им в НАБУ документах о злоупотреблениях в "Укрзализныце", и подтвердил, что идет ряд обысков по расследованиям этих злоупотреблений.
Между тем глава "Укрзализныци" Войцех Балчун заявил, что работа специальных служб в тех или иных делах в отношении должностных лиц "Укрзализныци" и принятых ими решений - нормальная практика в правовом государстве.
"Задачей правоохранителей является расследование возможные злоупотреблений и доказывание серьезности обвинений в суде. Последний должен ставить точку. Все подразделения и службы компании должны сотрудничать ради установления справедливости", - написал он на своей странице в сети Facebook.
Ранее сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины проводили в четверг следственные действия в филиале "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".
Там также уточнили, что следственные действия касаются закупок топлива для нужд железнодорожной отрасли.
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|Прокуратура и СБУ провели в четверг 15 обысков в рамках расследования злоупотреблений в "Укрзализныце"
Следователи прокуратуры Киева совместно с работниками Службы безопасности Украины 2 марта провели 15 одновременных обысков в уголовном производстве относительно злоупотреблений на ПАО "Укрзализныця", сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.
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