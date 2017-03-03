Фонд государственного имущества отмечает, что для поставки природного газа на Одесский припортовый завод (ОПЗ) на давальческих условиях были выбраны 2 компании так называемой группы "Энергетические ресурсы Украины" - "ЭРУ Трейдинг" и ERU Management Services, предложившие наиболее выгодные условия сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.

"Для нас критически важно как можно скорее запустить завод. Группа ЭРУ дала предложение с конкретными цифрами, и была готова начать работу ОПЗ уже с 1 марта. Остальные потенциальные партнеры готовы были работать с 1 апреля, 1 мая, причем с условием, что завод уже будет запущен", - цитирует пресс-служба слова председателя ФГИ Игоря Билоуса.

24 января ФГИ объявил, что предлагает потенциальным партнерам и инвесторам давать предложения о возобновлении работы ОПЗ.

Среди возможных вариантов рассматривалась передача комплекса в аренду, передача в управление, сотрудничество по давальческому сырью.

По результатам рассмотрения вариантов, поступивших в ФГИ, были выбраны 2 компании одной группы: "ЭРУ Трейдинг" и ERU Management Services LLC, предоставившие лучшие предложение по давальческому сырью.

"Запуск завода требует значительных средств: 10 млн гривен на реагенты, 6,6 млн гривен на воду и электрику, 33 млн гривен на природный газ. Всего для выполнения пусконаладочных работ необходимо затратить 49,6 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам Билоуса, сейчас заключен рамочный договор, который будет пересматриваться каждый месяц.

"Рамочный договор предполагает, что до 18-го числа стороны согласовывают объем давальческого сырья. Если кто-то предложит лучшее предложение - мы заключим контракт с ними. Также рассматриваем варианты аренды. Особый случай - если нам сделают хорошее финансовое предложение на длительный срок. Если кто-то готов удвоить прибыльность предприятия и заключить контракт на год, такое предложение будет в приоритете", - цитирует слова Билоуса пресс-служба.

2 марта ОПЗ начал запуск производственных мощностей.

Как сообщали Українські Новини, "ЭРУ Трейдинг" специализируются на осуществлении трейдинговых операций с газом, углем, электроэнергией.

Собственником компании является бывший директор по коммерческой деятельности ДТЭК Андрей Фаворов.

ОПЗ специализируется на производстве аммиака и карбамида, перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

После 2 неудачных попыток приватизировать ОПЗ в 2016 году, в декабре завод заявил, что рассматривает вариант сдачи в аренду своего целостного имущественного комплекса.

6 февраля ФГИ на собрании акционеров ОПЗ предварительно согласовал сдачу Одесского припортового завода в аренду.