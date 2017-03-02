Конкурс «ФРИСТАИЛ» проводится в каждый 2-й вторник ежемесячно. Точное расписание можно изучить в календаре, представленном на сайте BidAsko. Конкурс начинается в полдень дня проведения и проходит сутки.

В конкурсе участвуют лишь зарегистрированные пользователи. Заявления не принимаются за 1 час до старта. Те заявки, которые будут получены после указанного времени, в автоматическом режиме переходят на следующий раз. Конкурсы проходят с применением терминала MetaTrader 5.

Выигрывает участник, у которого к окончанию конкурса имеется самый большой депозит. Последующие места определяются подобно. Тому участнику, который займет 1-е место, будет перечислено $500, за 2-е место причитается $250, за 3-е - $100.

Выплата выигранных финсредств осуществляется на торговый счет S.D.T. Стоит отметить, снять со счета можно только прибыль с данных средств.

По материалам: IAFT News