ПАО "Одесский припортовый завод" возобновляет работу после двухмесячного простоя, сообщил первый заместитель главы правления ОПЗ Николай Щуриков.

"Сегодня начали запуск завода! Пока задействована давальческая схема, но отрабатываем все возможные варианты", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Как сообщалось, после двух неудачных попыток приватизации ОПЗ в конце декабря 2016 года сообщил о решении временно остановить производство в связи с высокими ценами на природный газ и накопленными долгами за его поставки.

Предприятие заявило о поиске компаний, заинтересованных в аренде целостного имущественного комплекса завода на длительный период.

В феврале 2017 года акционеры ОПЗ дали предварительное согласие на передачу в аренду целостного имущественного комплекса предприятия.

Акционеры также согласовали реструктуризацию долга предприятия перед НАК "Нафтогаз Украины" за поставленный газ, начиная с 1 апреля 2017 года, равными частями сроком на два года без начисления процентов, согласно распоряжению Кабмина №1018-р от 28 декабря 2016 года.

После ухудшения конъюнктуры внешних рынков предприятие стало работать убыточно. За девять месяцев 2016 года его убыток составил 560,52 млн грн против 205,3 млн грн чистой прибыли за девять месяцев прошлого года, в том числе за третий квартал чистый убыток был равен 316,58 млн грн против 53,35 млн грн чистой прибыли в третьем квартале прошлого года. Чистый доход ОПЗ за 9 месяцев этого года сократился в 2,1 раза - до 4,024 млрд грн.

Находящийся в госсобственности ОПЗ выпускает химическую продукцию, занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.