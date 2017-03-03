Компания "Оптимус Агро Холдинг Лтд" (Кипр) оформила контроль над ПАО "Запорожский маслоэкстракционный завод" (Запорожье).

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НЦКБФР), "Оптимус Агро Холдинг Лтд" стал собственником 99,48% акций Запорожского МЭЗ. Ранее указанной долей в уставном капитале ПАО владела аффилированная с "Оптимус Агро Холдинг" - "Щедро Групп Лтд" (Schedro Group Ltd, Кипр).

"Оптимус Агро" - агропромышленная компания, один из крупнейших переработчиков сельскохозяйственной продукции в Украине, который занимается производством подсолнечного масла, шрота и лузги. На украинском рынке компания входит в ТОП-5 украинских переработчиков семян подсолнечника по установленным мощностям.

Согласно информации на сайте "Оптимус Агро", для улучшения операционной деятельности по переработке семян подсолнечника, более качественного контроля принимаемого сырья, выходов и качества готовой продукции, в сентябре 2016 года компания взяла в аренду целостный имущественный комплекс ПАО "Запорожский маслоэкстракционный завод".

"Оптимус Агро" в Украине объединяет сеть элеваторов в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Черкасской обл. общей мощностью единовременного хранения свыше 1,1 млн тонн зерновых. Мощности по переработке подсолнечника Запорожского маслоэкстракционного завода составляют 900 тыс. тонн/год.

На мощностях Запорожского МЭЗ свою продукцию производил ТД "Щедро". В 2015 году Атимонопольный комитет Украины завершил рассмотрение дел о концентрации компаний Schedro Group Ltd (Кипр), ООО "Торговый дом "Щедро" (Днепропетровск), ПАО "Львовский жиркомбинат" (Львов) и ПАО "Запорожский масложировой комбинат" (Запорожье). Новосозданный холдинг Schedro стал крупнейшим производителем и поставщиком маргарина в Украине.

Торговый дом "Щедро" основан в 1996 году и на сегодняшний день занимает лидирующие позиции на украинском рынке масложировой и соусной продукции. Производит продукцию на мощностях Харьковского, Львовского жировых комбинатов и Запорожского масложирового комбината под ТМ "Щедро".

Участники рынка связывают компанию "Оптимус Агро" с собственниками группы "Приват".