"Я хочу подчеркнуть, мы заинтересованы, чтобы следствие (которое ведется НАБУ в отношении Р.Насирова - ИФ) было непредвзятым и эффективным", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Топливно-энергетический комплекс
"Альтком" обязана завершить ремонт трассы Киев-Одесса до конца 2017г - Мининфраструктуры
18:23 03.03.2017 |
Финансово-промышленная группа "Альтком" должна завершить ремонт трассы Киев-Одесса до конца 2017 года, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Мы договорились с компанией "Альтком", которая является многолетним подрядчиком по ремонту трассы Киев-Одесса в Киевской области, что это последний год для их ремонта этой трассы. Больше продолжать этот проект мы не будем, и я очень надеюсь, что это единственный позитивный для них сценарий - завершить полностью ремонт тех участков, которые они должны были сделать еще два года назад", - сказал он в ходе брифинга в Киеве в среду.
До этого, в августе 2016 года, глава Мининфраструктуры дал ФПГ "Альтком" "последний шанс" в виде ремонта дороги Николаев-Днепр.
Финансово-промышленная группа "Альтком" объединяет ряд предприятий, занимающихся добычей, изготовлением и переработкой строительного сырья и материалов, а также выполняет работы по проектированию, промышленному и гражданскому строительству и строительству автодорог любой категории.
Учредителями и владельцами ФПГ "Альтком" являются Александр Тисленко и Сергей Павличев.
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|"Альтком" обязана завершить ремонт трассы Киев-Одесса до конца 2017г - Мининфраструктуры
Финансово-промышленная группа "Альтком" объединяет ряд предприятий, занимающихся добычей, изготовлением и переработкой строительного сырья и материалов, а также выполняет работы по проектированию, промышленному и гражданскому строительству и строительству автодорог любой категории.
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