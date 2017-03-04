Финансово-промышленная группа "Альтком" должна завершить ремонт трассы Киев-Одесса до конца 2017 года, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Мы договорились с компанией "Альтком", которая является многолетним подрядчиком по ремонту трассы Киев-Одесса в Киевской области, что это последний год для их ремонта этой трассы. Больше продолжать этот проект мы не будем, и я очень надеюсь, что это единственный позитивный для них сценарий - завершить полностью ремонт тех участков, которые они должны были сделать еще два года назад", - сказал он в ходе брифинга в Киеве в среду.

До этого, в августе 2016 года, глава Мининфраструктуры дал ФПГ "Альтком" "последний шанс" в виде ремонта дороги Николаев-Днепр.

Финансово-промышленная группа "Альтком" объединяет ряд предприятий, занимающихся добычей, изготовлением и переработкой строительного сырья и материалов, а также выполняет работы по проектированию, промышленному и гражданскому строительству и строительству автодорог любой категории.

Учредителями и владельцами ФПГ "Альтком" являются Александр Тисленко и Сергей Павличев.