Украинское государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта", национальный оператор почтовой связи, 1 марта завершило процесс акционирования и стало публичным акционерным обществом.

Как сообщила пресс-служба ПАО, госрегистратор утвердил все необходимые документы и устав компании.

В компании напоминают, что ранее Министерство инфраструктуры дало "зеленый свет" для акционирования национального оператора почтовой связи, которое позволит "Укрпочте" создать независимый совет и привлечь финансовых партнеров для своих инвестиционных проектов.

В то же время акции предприятия будут полностью принадлежать государству, поскольку "Укрпочта" входит в список стратегических предприятий.

В ближайшее время ожидается создание и утверждение наблюдательного совета предприятия.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры, является национальным оператором почтовой связи. Предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделений по всей стране. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.