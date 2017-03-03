"Я хочу подчеркнуть, мы заинтересованы, чтобы следствие (которое ведется НАБУ в отношении Р.Насирова - ИФ) было непредвзятым и эффективным", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Топливно-энергетический комплекс
Киевстар улучшил финпоказатели и потерял 200 тысяч абонентов
16:10 03.03.2017 |
При этом количество абонентов мобильного интернета (2G+3G) по сравнению с третьим кварталом 2016 года выросло на 5,6% - с 10,6 млн до 11,2 млн пользователей. В четвертом квартале 2015 года абонентов мобильного интернета было 12 млн, но в компании объяснили снижение количества пользователей с тем, что убрали из расчетов абонентов, по которым зафиксирован мобильный трафик при передаче мультимедийных сообщений.
Доход оператора в четвертом квартале 2016 года вырос на 12% до 3,881 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. На 12% увеличилась выручка от услуг мобильной связи - до 3,6 млрд грн. Также увеличилась выручка от реализации услуг фиксированной связи - до 270 млн грн, что на 5% больше, чем в четвертом квартале 2015 года.
На 63% выросла выручка от мобильного интернета - до 731 млн грн. В компании объясняют это продолжением развития сети 3G, а также увеличением количества смартфонов. По итогам 2016 года оператор покрыл 61% населения, почти вдвое больше, чем в четвертом квартале 2015 года. А проникновение смартфонов в сети Киевстар за год выросло с 26% до 34%.
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