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Компания ForexMart запустила сайт на чешском языке
15:13 28.02.2017 |
ForexMart, желая развиваться и предоставлять своим клиентам наилучшие условия, сделала сайт компании доступным для трейдеров из Чехии!
Теперь для выбора чешского (либо прочего языка) на сайте необходимо выбрать значок флага того государства, язык которого необходимо установить.
ForexMart постоянно ищет идеи, чтобы работа и внешний вид сайта улучшались, ведь основная цель брокера - удобство, простота применения всех сервисов компании и успешная работа клиентов.
По материалам: IAFT News
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