ПАО "Укртатнафта" намерена ежемесячно продавать 20-30 тыс. т бензинов и ДТ на украинском рынке в 2017 г. Часть объемов будет реализовано на площадке "Украинской энергетической бирже". Об этом НефтеРынку сообщил первый зампред правления ПАО "Укртатнафта" Алексей Плакасов.

«Выпуск дополнительных объемов стал возможен благодаря диверсификации поставок сырья, в частности импорта нефти по морю, что дает возможность нарастить выпуск нефтепродуктов на 30-40%», - сказал он.

По его словам, Кременчугский НПЗ предлагает светлые нефтепродукты стандарта Евро-5. «Мы выбрали оптимальный инструмент сбыта - аукционы УЭБ, которые зарекомендовали себя в реализации нефтепродуктов украинского и зарубежного производства. Это будут спотовые и термовые контракты», - отметил Плакасов.

Генеральный директор «Украинской энергетической биржи» Александр Коваленко подчеркнул, что биржа зарекомендовала себя на украинском рынке как доступная площадка для любого продавца, так и любого покупателя, а также является гарантом заключения сделок. «Сегодня мы работаем с четырмя сотнями Трейдеров и конечными покупателями. Безусловно, появление в свободном доступе дополнительного ресурса топлива украинского производства увеличит интерес к электронным торгам», отметил он.

Напомним, в январе 2017 года в переработку Кременчугского НПЗ поступила нефть сорта Azeri Light. Согласно сообщению «Укртатнафты», планируется, что общий объем таких поставок на НПЗ в 2017 году достигнет 1,3 млн т.