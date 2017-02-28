Генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявляет, что предприятия компании на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей будут продолжать работать исключительно в соответствии с законодательством Украины.

Об этом он сказал журналистам на Adam Smith Conference, передают Українські Новини.

"Компания работала, работает и будет продолжать работать исключительно в рамках украинского законодательства. Это наш принцип, который исполнялся все эти годы и, я думаю, будет исполняться", - сказал он.

По поводу заявлений представителей самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" в отношении введения на предприятия внешнего управления Тимченко отметил, что предприятия компании работают в штатном режиме.

"Пока это только заявления, пока компания работает в штатном режиме, никаких изменений нет", - добавил он.

По мнению гендиректора, блокада перемещения угля и другой продукции через линию разграничения наносит огромный удар по экономике Украины.

"Блокада - это огромный удар по экономике Украины. Я говорю и об энергетике и о металлургии. Это огромный удар по инвестиционному климату. В стране, где нет верховенства права, очень сложно приглашать инвесторов и убеждать их рисковать своими деньгами. Это также огромный удар по благосостоянию каждого украинца", - отметил Тимченко.

Гендиректор резюмировал, что ДТЭК надеется на положительное решение ситуации с блокадой поставок угля из неконтролируемых территорий Донбасса.

Как сообщали Українські Новини, в портфель активов ДТЭК в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции входят 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 6 предприятий по дистрибуции электроэнергии.