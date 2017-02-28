Национальный банк предоставил Государственному Ощадному банку статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности регулятора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Ощадбанк стал первым банком Украины, который сможет осуществлять операции с запасами наличных Национального банка, а также обеспечивать банки региона наличными и принимать от них излишки.

Таким образом, НБУ делегировал часть функций, которые он сегодня выполняет в регионах, другим участникам рынка - банкам, в рамках реализации концепции организации наличного обращения в Украине.

"Это позволит постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения, которая пока существует в Украине, на делегированную модель", - отмечает НБУ.

Принятое решение является основанием для заключения договора между Национальным банком и Ощадбанком о хранении запасов наличных Национального банка в Ощадбанке под соответствующее обеспечение.

Как сообщали Українські Новини, 28 сентября 2016 НБУ утвердил требования положения о критериях и порядке отбора банков, которые могут привлекаться к хранению запасов наличных Национального банка.