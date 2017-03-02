Укрзалізниця подала в суд на Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) за невыполнение контракта, сообщает ЦТС.

Речь идет о заказе пассажирских вагонов. КВСЗ согласно контракту должен быть построить и сдать в эксплуатацию в 2016 г. 21 вагон, но в Укрзалізниці заявили, что получили только 9 - поставка остальных перенесена на 2017 г.

"За невыполнение своих договорных обязательств ПАО Укрзалізниця был направлен иск в суд на возмещение убытков", - сообщили в Укрзалізниці.

В какую сумму Укрзалізниця оценивает свой ущерб, в компании не уточнили.