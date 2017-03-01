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Топливно-энергетический комплекс
В 2016 ТАСкомбанк увеличил прибыль в 5,8 раза до 5,8 млн гривен
07:14 01.03.2017 |
В 2016 году ТАСкомбанк (Киев) увеличил чистую прибыль в 5,8 раза до 5,764 млн гривен по сравнению с 2015 годом (987 тыс. гривен).
Об этом говорится в данных Национального банка, передают Українські Новини.
В 1-м квартале прибыль банка составила 368 тыс. гривен, во 2-м квартале - 359 тыс. гривен, в 3-м квартале - 1,164 млн гривен, в 4-м квартале - 3,873 млн гривен.
2015 год банк закончил с прибылью 987 тыс. гривен.
Как сообщали Українські новини, владельцем банка является Сергей Тигипко.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 22-е место (8,1 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2016
|01.01.2017
|Изменение, %
|Активы
|3 813,7
|8 128,4
|113,1
|Кредиты клиентам
|2 741,5
|5 604,9
|104,4
|Средства физлиц
|1 137,9
|2 363,9
|107,7
|Средства юрлиц
|1 404,3
|3 370,4
|140,0
|Всего капитала
|346,1
|651,8
|88,3
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