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Жетоны в киевском метро будут изъяты из оборота до конца года
09:39 27.02.2017 |
Киевский метрополитен полностью откажется от использования жетонов для оплаты проезда до конца 2017 года, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
"Мы переформатируем кассы на работу с карточками, поэтому советуем покупать жетоны в автоматах. В скором времени в кассах их не будет совсем. Для разовых поездок стоит пользоваться карточкой, пополненной на необходимое количество. Это значительно сэкономит время и деньги", - говорится в сообщении пресс-службы КП.
Как и раньше, собственники банковских карт с PayPass смогу оплачивать проезд сразу на турникетах желтого цвета.
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|Жетоны в киевском метро будут изъяты из оборота до конца года
"Мы переформатируем кассы на работу с карточками, поэтому советуем покупать жетоны в автоматах. В скором времени в кассах их не будет совсем. Для разовых поездок стоит пользоваться карточкой, пополненной на необходимое количество. Это значительно сэкономит время и деньги", - пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
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