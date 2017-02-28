Финансовые новости
- |
- 28.02.17
- |
- 15:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
ГПЗКУ в 2016г выплатила $80 млн процентов по китайскому кредиту
15:08 28.02.2017 |
ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) в 2016 году выплатила $80 млн на погашение процентов по кредиту, выданному Эксимбанком Китая в 2012 году на $1,5 млрд.
"Мы несем существенную финансовую нагрузку. Компания в настоящее время остается чрезвычайно закредитованной, а прибыль от операционной деятельности, несмотря на ее значительный рост, покрывает платежи по кредиту только на 47%", - сообщил в эфире телеканала "Рада" и.о. главы правления ГПЗКУ Александр Григорович.
По его словам, в 2016 году финансовые расходы корпорации выросли на 14% по сравнению с 2015 годом и составили более 2 млрд грн.
"Это произошло, во-первых, за счет увеличения процентной ставки за обслуживание китайского кредита в 2,6 раза - только за прошлый год мы заплатили почти $80 млн процентов по кредиту. Кроме того, увеличение финансовых расходов было обусловлено ростом курса доллара. Курсовые убытки за прошлый год составили более 1,6 млрд грн", - отметил руководитель ГПЗКУ.
А.Григорович отметил, в 2016 году основные операционные сегменты бизнеса компании показали положительную динамику роста. Доходы от услуг элеваторов составили 498 млн грн, что на 69% больше, чем в 2015 году. Доходы от перерабатывающей деятельности увеличились в 3,6 раза, до 948 млн грн.
Основным направлением, которое обеспечивает 95% общего операционного дохода корпорации, остается торговля зерновыми. В 2016 году финансовый результат от торговой деятельности составил 797 млн грн.
ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.
Госкорпорация в 2012 году договорилась с Эксимбанком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд, средства которого планировалось использовать на закупку зерна для его экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС). Предполагалось, что в дальнейшем китайская сторона выделит еще $1,5 млрд на проекты орошения и развития зерновой логистики.
В феврале 2017 года ГПЗКУ постановлением Кабинета министров была исключена из перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2017 году.
В Министерстве аграрной политики и продовольствия пояснили, что такое решение правительства обусловлено невозможностью приватизации ГПЗКУ без согласования с ее основным кредитором - Эксимбанком Китая.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Правила ввоза и вывоза товаров на неподконтрольные территории Кабмин утвердит 1 марта - Гройсман
"Мы завтра примем решение правительства по критическим позициям, которые важны для экономики Украины, обеспечения нашей энергетической независимости. И это будет правило, которое будет регламентировать перемещение именно критического, небольшого количества нужных компонентов", - сказал премьер.
ТОП-НОВОСТИ
|Аваков просит полномочий и решений Антитеррористического центра и Кабмина для снятия блокады ОРДЛО
|МВФ опроверг информацию о том, что переговоры с Украиной отложены из-за возможной отставки Валерии Гонтаревой
|Чому легалізація закордонних рахунків #перемога
|Что стоит за взрывами в Донецке и Макеевке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В 2016 Кредобанк увеличил прибыль в 2,3 раза до 263,7 млн гривен
|Компания ForexMart запустила сайт на чешском языке
|ГПЗКУ в 2016г выплатила $80 млн процентов по китайскому кредиту
|Кременчугский НПЗ возвращается на украинский рынок
|Предприятия ДТЭК на неконтролируемых территориях Донбасса будут работать в соответствии с украинским законодательством, - Тимченко
Генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявляет, что предприятия компании на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей будут продолжать работать исключительно в соответствии с законодательством Украины.
|НБУ признал ICU и банк "Авангард" банковской группой
|НБУ предоставил Ощадбанку разрешение на хранение наличных регулятора
Это интересно
|Компания Peugeot сделала беспилотник с бетонным полом
|Huawei P10 и P10 Plus предстали в необычном зелёном цвете
Главное отличие P10 Plus от P10 заключается вовсе не в этих гигабайтах, а в характеристиках их дисплеев. В P10 установлена 5,1-дюймовая матрица с разрешением 1920 × 1080 точек, в то время как вариант с приставкой Plus получил 5,5-дюймовый экран, отображающий 2560 × 1440 пикселей.
|Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra
|В Барселоне представлен смартфон LG G6
|Представлен телефон Nokia 3310
|На разгон до 100 км/ч электрическому суперкару Elextra потребуется менее 2,3 секунды
Дизайн электрического суперкара разработан в Швейцарии, а собираться автомобиль будет вручную неподалёку от Штутгарта (Германия). Elextra получит кузов с четырьмя дверями - внутри смогут с комфортом разместиться четыре человека. Говорится о системе полного привода.
|CrucialTec представила технологию распознавания нескольких отпечатков пальцев на дисплее смартфона