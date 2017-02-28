ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) в 2016 году выплатила $80 млн на погашение процентов по кредиту, выданному Эксимбанком Китая в 2012 году на $1,5 млрд.

"Мы несем существенную финансовую нагрузку. Компания в настоящее время остается чрезвычайно закредитованной, а прибыль от операционной деятельности, несмотря на ее значительный рост, покрывает платежи по кредиту только на 47%", - сообщил в эфире телеканала "Рада" и.о. главы правления ГПЗКУ Александр Григорович.

По его словам, в 2016 году финансовые расходы корпорации выросли на 14% по сравнению с 2015 годом и составили более 2 млрд грн.

"Это произошло, во-первых, за счет увеличения процентной ставки за обслуживание китайского кредита в 2,6 раза - только за прошлый год мы заплатили почти $80 млн процентов по кредиту. Кроме того, увеличение финансовых расходов было обусловлено ростом курса доллара. Курсовые убытки за прошлый год составили более 1,6 млрд грн", - отметил руководитель ГПЗКУ.

А.Григорович отметил, в 2016 году основные операционные сегменты бизнеса компании показали положительную динамику роста. Доходы от услуг элеваторов составили 498 млн грн, что на 69% больше, чем в 2015 году. Доходы от перерабатывающей деятельности увеличились в 3,6 раза, до 948 млн грн.

Основным направлением, которое обеспечивает 95% общего операционного дохода корпорации, остается торговля зерновыми. В 2016 году финансовый результат от торговой деятельности составил 797 млн грн.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Госкорпорация в 2012 году договорилась с Эксимбанком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд, средства которого планировалось использовать на закупку зерна для его экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС). Предполагалось, что в дальнейшем китайская сторона выделит еще $1,5 млрд на проекты орошения и развития зерновой логистики.

В феврале 2017 года ГПЗКУ постановлением Кабинета министров была исключена из перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2017 году.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия пояснили, что такое решение правительства обусловлено невозможностью приватизации ГПЗКУ без согласования с ее основным кредитором - Эксимбанком Китая.