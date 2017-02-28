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ПАО "АвтоКрАЗ" в 2016г увеличил убыток в 4,6 раза
20:47 27.02.2017 |
ПАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.), единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, завершил 2016 год, по предварительным данным, с чистымубытком в размере 1 млрд 431,35 млн грн, что в 4,6 раза превышает аналогичный показатель 2015 года.
Согласно опубликованному в прессе объявлению о проведении общего собрания акционеров компании 30 марта, непокрытый убыток к 1 января текущего года составил 1 млрд 872,2 млн грн против 449,41 млн грн годом ранее.
Как сообщалось, в 2015 году "АвтоКрАЗ" увеличил убыток в 2,4 раза к предыдущему году - до 313,91 млн грн.
Согласно публикации, текущие обязательства "АвтоКрАЗа" за 2016 год возросли на 5,6% - до 4 млрд 351,4 млн грн, долгосрочные - на 6%, до 1 млрд 839 млн грн.
Предприятие за год незначительно (на 4,2%) нарастило дебиторскую задолженность - до 3,13 млрд грн, а в целом его активы сократились на 17,8% - до 5 млрд 042 млн грн.
Собственный капитал "АвтоКрАЗа" на 1 января 2017 года отрицательный - 1 млрд 148,4 млн грн, тогда как в на ту же дату 2016 года он имел положительное значение - 282,9 млн грн.
Численность персонала автозавода за 2016 год сократилась 10,4%, или на 378 чел., - до 3,269 тыс. (за 2015 год завод уволили только 53 работника).
В повестку дня собрания внесены отчеты органов управления компании, а также перевыборы членов набсовета и ревизионной комиссии.
Помимо этого, акционеры намерены рассмотреть вопрос о реорганизации общества из публичного в частное АО.
Как сообщалось, вопросы о реорганизации намерены также рассмотреть все входящие в группу КРАЗ предприятия.
"АвтоКрАЗ" выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ" для работы во всех отраслях экономики и Вооруженных силах Украины.
Согласно последним обнародованным предприятием данным производства автомобилей, в январе-июле 2016 года их выпуск сократился на 30% к аналогичному периоду 2015 года - до 480 ед.
По итогам года завод не обнародовал аналогичные показатели, а на 2017 год запланировал выпустить не менее 1,2 тыс. автомобилей.
Гендиректор предприятия Роман Черняк неоднократно отмечал, что в 2016 году, в частности, Минобороны закупило у "АвтоКрАЗа" значительно меньше заявленной в конце 2015 года техники, а Нацгвардия и Госпогранслужба автомобили КрАЗ вообще не закупали.
"АвтоКрАЗ" входит в состав финансово-промышленной группы "Финансы и Кредит", подконтрольной украинскому бизнесмену Константину Жеваго.
Уставный капитал ПАО составляет 565,74 млн грн.
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