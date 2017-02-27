Производитель медицинского оборудования ПАО "Харьковский завод "Точмедприбор" по итогам 2016 увеличил чистую прибыль до 309 тыс. грн, что 5,6 раза больше, чем в 2015 году - 55 тыс. грн.

Согласно сообщению наблюдательного совета о проведении очередного годового общего собрания акционеров, которое состоится 10 апреля, собственный капитал компании за отчетный период увеличился на 309 тыс. грн (0,29%) - и составил в общей сумме 107,462 млн грн.

Кроме того, ряд акционеров компании сообщили о намерении приобрести простые именные бездокументарные акции общества. В частности, Ирина Григорьева планирует приобрести 23,8 млн акций общей номинальной стоимостью 5,9 млн грн. В настоящее время владеет 39,9 млн шт. простых именных бездокументарных акций (стоимость 10 млн грн), что составляет 9,9% уставного капитала.

Сергей Самокиш также владеющий 9,9% акций уставного капитала намерен приобрести 247,4 млн простых именных бездокументарных акций общей номинальной стоимостью 61,8 млн грн.

ПАО "Харьковский завод "Точмедприбор" создано в 1996 году на базе Харьковского завода точного медицинского приборостроения "Точмедприбор".

Предприятие выпускает около 40 наименований медицинского оборудования, в частности, офтальмологическое и хирургическое оборудование, приборы для патологоанатомических исследований, ингаляторы, медицинские зеркала, и другое.