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Харьковский "Точмедприбор" в 2016 г. увеличил чистую прибыль более чем в 5 раз
07:20 27.02.2017 |
Производитель медицинского оборудования ПАО "Харьковский завод "Точмедприбор" по итогам 2016 увеличил чистую прибыль до 309 тыс. грн, что 5,6 раза больше, чем в 2015 году - 55 тыс. грн.
Согласно сообщению наблюдательного совета о проведении очередного годового общего собрания акционеров, которое состоится 10 апреля, собственный капитал компании за отчетный период увеличился на 309 тыс. грн (0,29%) - и составил в общей сумме 107,462 млн грн.
Кроме того, ряд акционеров компании сообщили о намерении приобрести простые именные бездокументарные акции общества. В частности, Ирина Григорьева планирует приобрести 23,8 млн акций общей номинальной стоимостью 5,9 млн грн. В настоящее время владеет 39,9 млн шт. простых именных бездокументарных акций (стоимость 10 млн грн), что составляет 9,9% уставного капитала.
Сергей Самокиш также владеющий 9,9% акций уставного капитала намерен приобрести 247,4 млн простых именных бездокументарных акций общей номинальной стоимостью 61,8 млн грн.
ПАО "Харьковский завод "Точмедприбор" создано в 1996 году на базе Харьковского завода точного медицинского приборостроения "Точмедприбор".
Предприятие выпускает около 40 наименований медицинского оборудования, в частности, офтальмологическое и хирургическое оборудование, приборы для патологоанатомических исследований, ингаляторы, медицинские зеркала, и другое.
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