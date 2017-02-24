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RoboForex примет участие в выставке "London Forex Show 2017”
14:52 24.02.2017 |
Брокер RoboForex станет участником особого события в финансовой сфере - выставке «London Forex Show 2017», которая пройдет сегодня в Британии.
Участие в этом мероприятии позволит компании укрепить партнерские отношения с клиентами и презентовать свои услуги еще большему количеству трейдеров.
В рамках выставки специалисты РобоФорекс проведут ряд семинаров на важные темы касательно рынка Форекс. Так, гости «London Forex Show» могут принять участие в семинаре, посвященном торговой платформе UMSTEL и созданию торговых роботов.
Более детально программу выставки можно просмотреть на сайте мероприятия.
По материалам: IAFT News
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В течение 30 дней, с даты публикации сообщения в "Урядовом курьере", министерство будет проводить регистрацию заинтересованных в расследовании лиц и рассматривает требования относительно проведения слушаний. В течение 60 дней, МЭРТ рассматривает письменно изложенные комментарии и информацию относительно возбуждения расследования.
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