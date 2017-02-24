Финансовые новости
- |
- 24.02.17
- |
- 13:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
НБУ оставил неизменным перечень системно важных банков
10:49 24.02.2017 |
Национальный банк определил системно важными банками на 2017 год государственные Приватбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк.
Об говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Решением правления Национального банка №100-рш от 23 февраля определены системно важные банки на 2017 год: ПАО КБ "Приватбанк", АО "Укрэксимбанк" и АО "Ощадбанк".
Данные 3 банка имели статус системно важных в течение 2016 года.
Системно важный банк - финансовое учреждение, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может создать системные риски для финансовой системы.
К системно важным банкам НБУ может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала.
Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.
Порядок определения системно важных банков осуществляется на основании положения, утвержденного постановлением правления НБУ от 25 декабря 2014 №863.
Как сообщали Українські Новини, в декабре правительство решило национализировать системно важный Приватбанк.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Минагрополитики за ограничение максимальной площади земучастков у одного собственника 200 га
ТОП-НОВОСТИ
|После многодневного затишья в зоне проведения АТО снова стало жарко, причем, почти по всей линии разграничения
|После нескольких лет падения украинский строительный рынок оживился и показал рост в прошлом году
|Почему провластный аудитор НАБУ лучше оппозиционного
|Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ассоциацию Украины с ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ оставил неизменным перечень системно важных банков
|НБУ решил ликвидировать Платинум Банк
|"Укрпочта" повышает тарифы в среднем на 50%
|"ArcelorMittal Кривой Рог" инициировал антидемпинговое расследование в отношении арматуры и катанки из РФ
В течение 30 дней, с даты публикации сообщения в "Урядовом курьере", министерство будет проводить регистрацию заинтересованных в расследовании лиц и рассматривает требования относительно проведения слушаний. В течение 60 дней, МЭРТ рассматривает письменно изложенные комментарии и информацию относительно возбуждения расследования.
|"Энергоатом" увеличил мощность второго энергоблока Южно-Украинской АЭС на 5% до 1050 МВт
|НКМЗ в 2017г поставит рудоразмольную мельницу для Лебединского ГОКа в РФ
|Гройсман намерен сохранить "Турбоатом" под госконтролем и допускает продажу части акций
Это интересно
|Семейство Range Rover расширится до четырех моделей
|К 2030г. средняя продолжительность жизни впервые превысит 90 лет
|Представлен смартфон Huawei Honor V9 с функцией 3D-фото стоимостью от $377
Huawei рекламирует Honor V9 как первый смартфон, который можно использовать для 3D-моделирования. О чем идет речь: сдвоенная камера Honor V9 с системой лазерной фокусировки позволяет делать трехмерные снимки, которые затем можно будет напечатать на 3D-принтере.
|Новая версия гарнитуры Microsoft HoloLens не выйдет раньше 2019 года
|Aston Martin никогда не откажется от спорткаров с механической коробкой передач
|Эксперты рекомендуют прикрывать дисплей смартфона при вводе паролей
|Первые гонки самоуправляемых автомобилей в Formula E закончились аварией