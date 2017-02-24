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Топливно-энергетический комплекс
НБУ решил ликвидировать Платинум Банк
10:14 24.02.2017 |
Национальный банк решил ликвидировать Платинум Банк.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 23 февраля №95-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации Платинум Банка.
Банк был отнесен к категории неплатежеспособных 10 января в соответствии с требованиями ст. 76 закона Украины "О банках и банковской деятельности".
97% всех вкладчиков Платинум Банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. гривен.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк 10 января признал неплатежеспособным Платинум Банк.
Владельцами существенного участия в Платинум Банке являются Борис Кауфман и Григорий Гуртовой.
Выплаты вкладчикам банка составят 4,9 млрд гривен.
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