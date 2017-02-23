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Топливно-энергетический комплекс
"Энергоатом" увеличил мощность второго энергоблока Южно-Украинской АЭС на 5% до 1050 МВт
17:48 23.02.2017 |
Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" после проведения ремонта и замены оборудования конденсатора турбины на втором энергоблоке Южно-Украинской АЭС увеличила его мощность с установленного значения 1000 МВт до 1050 МВт, сообщает пресс-служба компании.
"После выполнения работ по замене конденсатора турбины второго энергоблока, без увеличения мощности реактора и при температуре циркуляционной воды 16 градусов, нам удалось достичь 1050 МВт электрической мощности. Считаю это положительным результатом работы всего коллектива Южно-Украинской АЭС, который шел к этому успеху около 10 лет", - приводятся в сообщении слова и. о. главного инженера станции Владимира Бандурко.
"Реализация планов по повышению мощности отечественных энергоблоков позволит производить дополнительные мегаватты электроэнергии, которые дают весомый вклад в повышение энергобезопасности Украины", - добавили в пресс-службе.
Согласно сообщению, в будущем планируется также увеличение тепловой мощности этого энергоблока на 1,5%, что также приведет к повышению электрической мощности блока.
"Пилотным в повышении тепловой мощности среди украинских АЭС стал первый Южно-Украинский "миллионник"… В ноябре 2016 его тепловая мощность была увеличена до 3045 МВт. Увеличение же его электрической мощности станет возможным только после замены старого конденсатора турбины. Завершить эти работы планируется в 2018 году", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2016 года Южно-Украинская АЭС отключила от сети второй энергоблок для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. 15 февраля 2017 года этот блок был подключен к сети.
По данным "Энергоатома", 18 февраля атомная генерация произвела рекордное количество электроэнергии за последние 13 лет – 302,9 млн кВт-ч. По словам министра энергетики Игоря Насалика, вклад атомной генерации в общий баланс производства электроэнергии в марте 2017 года составит 59%.
Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.
В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).
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