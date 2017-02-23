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Гройсман намерен сохранить "Турбоатом" под госконтролем и допускает продажу части акций
16:30 23.02.2017 |
Премьер-министр Владимир Гройсман выступает против полной приватизации ПАО "Турбоатом" (Харьков), но допускает продажу части акций из принадлежащего государству контрольного пакета в 75,224%.
"Есть такие очень важные предприятия, как, например, "Турбоатом", на котором мы производим уникальную продукцию, и такие предприятия продавать полностью, я считаю, является недопустимым", - сказал премьер на брифинге после совещания по вопросам авиастроения на ПАО "ФЭД" (Харьков) в четверг.
"Но если мы при публичной продаже частичного пакета акций при контроле государства можем привлечь мировых производителей такой же продукции, я считаю, что это абсолютно нормально", - добавил В.Гройсман.
По его словам, в партнерстве с мировыми лидерами отрасли "Турбоатом" получит возможность выйти на глобальный рынок.
Глава правительства отметил, что в Украине есть 3,5 тыс. предприятий государственной формы собственности, и государство является плохим менеджером.
"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.
В январе-сентябре 2016 года предприятие сократило чистую прибыль в 2,2 раза к аналогичному периоду 2015 года - до 587,37 млн грн, его чистый доход упал на 39,2% - до 1 млрд 263,4 млн грн.
Корпорация Glencore International AG совместно с группой DCH Александра Ярославского заявила о планах участвовать в конкурсе по приватизации "Турбоатома" в случае его объявления, о чем уведомили президента Украины Петра Порошенко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе 18 января этого года.
В настоящее время более 16% акций "Турбоатома" владеют венчурные инвестфонды под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным.
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