"Завод Фрунзе" (Харьков), ведущий национальный производитель перфорированных металлических изделий, в 2016 году увеличил продажи своей продукции через интернет до 5 млн грн, тогда как годом ранее эта цифра составляла 0,8 млн грн, сообщает пресс-служба предприятия в среду.

По словам председателя правления ПАО Александра Василенко, приводимым в сообщении, розничная интернет-торговля в прошлом году привела на завод около 3 тыс. клиентов.

"Такая эффективность обеспечена, в частности, мерами по кибербезопасности предприятия, на которые завод был вынужден пойти в начале прошлого года из-за постоянных атак конкурентов из России. Сейчас ddos-атаки, перехват звонков и телефонный флуд стали практически невозможными, это сразу дало количественный прирост интернет-продаж", - цитирует пресс-служба А.Василенко.

Он сообщил, что интернет-торговля для завода является перспективным направлением, и сейчас предприятие радикально обновляет все свои интернет-платформы, делая их более удобными для потребителя.

"Мы уже запустили новый корпоративный сайт, сейчас создаются интегрированные с ним сайты филиалов и специализированные сайты по продаже конкретных товарных групп: сит и решет, систем ограждения, корзин для мусора, и т.д. Мы не намерены отдавать свою продукцию на другие сетевые платформы, хотим построить собственный интернет-магазин, крупнейший в своем сегменте, это задача на 2017 год", - отметил он.

А.Василенко добавил, что сейчас руководство стоит перед выбором, на какой бухгалтерско-производственной ИТ-платформе развивать интернет-продажи: 1С 8 или IT-Enterprise.

"Выбираем очень взвешенно, поскольку любое из этих решений повлечет расходы на миллионы гривень", - сказал он.

Как сообщалось, в начале прошлого года "Завод Фрунзе" принял меры по повышению безопасности своих веб-ресурсов, чтобы оградить себя от постоянных кибератак с территории России.

Предприятие отказалось от услуг хостинг-провайдеров, перенеся весь контент на внутренние сервера, что позволяет полностью контролировать и, в случае необходимости, фильтровать трафик.

Кроме того, на предприятии перешли на облачные решения в сфере телефонии, которые позволяют отсеивать большую часть флуда, из-за которого потенциальные клиенты не могли дозвониться в заводской call-центр.

Основанный в 1885 году "Завод Фрунзе" выпускает решета и сита для сельхозмашин, настилочные решетки, сетки и системы ограждения, элементы городской среды (корзины для мусора, лавки), складские стеллажи, защитные системы картеров двигателей для автомобилей, а также котлы на пеллетах.

Завод имеет разветвленную сеть представительств и филиалов в Украине (Киев, Днепр, Винница, Львов, Запорожье, Одесса). На нем работает более 420 чел. В январе-июне 2016 года завод увеличил объем производства на 16% - до 144 млн грн.