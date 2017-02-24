Межведомственная комиссия по международной торговле возбудила антидемпинговое расследование в отношении арматуры и катанки из Российской Федерации, сообщается на веб-сайте правительственного издания "Урядовый курьер".

Соответствующее решение принято 13 февраля 2017 года после изучения жалобы ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", а также отчета и выводов Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ). Решение вступило в силу в день обнародования соответствующего сообщения - 18 февраля.

"В жалобе приведено достаточно информации, согласно которой импорт в Украину арматурного проката (арматуры) и катанки, происхождением из РФ, мог осуществляться по демпинговым ценам. При этом уровень демпинговой маржи может не соответствовать минимальному, а объемы импорта - незначительным, согласно положениям закона ("О защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта"). Таким образом, условия и объемы импорта могли нанести ущерб национальному товаропроизводителю", - отмечено в сообщении.

Проведение антидемпингового расследования поручено МЭРТ.

В течение 30 дней, с даты публикации сообщения в "Урядовом курьере", министерство будет проводить регистрацию заинтересованных в расследовании лиц и рассматривает требования относительно проведения слушаний. В течение 60 дней, МЭРТ рассматривает письменно изложенные комментарии и информацию относительно возбуждения расследования.