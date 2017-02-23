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В 2016 ПроКредит Банк увеличил прибыль в 3,8 раза до 300,6 млн гривен
08:45 23.02.2017 |
В 2016 году ПроКредит Банк (Киев) увеличил чистую прибыль в 3,8 раза до 300,648 млн гривен по сравнению с 2015 годом (78,9 млн гривен).
Об этом говорится в данных Национального банка, передают Українські Новини.
В 1 квартале прибыль банка составила 44,9 млн гривен, во 2 квартале - 79,2 млн гривен, в 3 квартале - 95,83 млн гривен, в 4 квартале - 80,6 млн гривен.
2015 год банк закончил с прибылью 78,9 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, германский ProCredit Holding владеет 72,1577% акций ПроКредит Банка, а банк развития KfW - 27,84%.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 18-е место (12,1 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2016
|01.01.2017
|Изменение, %
|Активы
|7 785,1
|12 117,2
|55,6
|Кредиты клиентам
|5 074,9
|7 898,4
|55,6
|Средства физлиц
|3 388,8
|4 678,1
|38,0
|Средства юрлиц
|3 155,9
|5 049,5
|60,0
|Всего капитала
|544,5
|1 262,6
|131,9
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