Брокер RoboForex сообщил своим клиентам, что они могут воспользоваться инвестплатформой для копирования сделок. С помощью платформы CopyFX можно упростить процесс торговли и минимизировать риски, при этом получая хорошую прибыль.

Сервис CopyFX - отличное предложение для трейдеров и инвесторов. Так, для трейдера это возможность заработать с помощью своих знаний и опыта в сфере торговли на Форекс. А для инвестора - возможность вложить деньги в проверенную стратегию и получать прибыль без особых усилий, просто копируя сделки успешных трейдеров.

Узнать более детально о сервисе CopyFX, его преимуществах для трейдеров и инвесторов можно в специальном блоге.

По материалам: IAFT News