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Топливно-энергетический комплекс
"Кредмаш" в 2016г нарастил чистую прибыль на 77%
13:16 23.02.2017 |
ПАО "Кременчугский завод дорожных машин" ("Кредмаш", Полтавская обл.), по предварительным данным, завершил 2016 год с чистой прибылью в размере 51,43 млн грн, что на 77,3% больше аналогичного показателя 2014 года.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров общества, намеченного на 31 марта, размер нераспределенной прибыли на 1 января 2017 года совпадает с чистой прибылью.
В повестку дня собрания внесен вопрос о распределении полученной чистой прибыли и выплате дивидендов, а также перевыборов органов управления.
Как сообщалось, в 2015 году "Кредмаш" сократил чистую прибыль на 43% по сравнению с 2013 годом - до 29 млн грн.
Согласно публикации, текущие обязательства завода за год выросли втрое, до 98,25 млн грн, долгосрочные немного выросли, но составляют только 0,78 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность возросла почти вдвое, до 107,91 млн грн, активы в целом увеличились на 34,7% - до 422,84 млн грн.
По состоянию на 1 января 2017 года на предприятии работало 1,974 тыс. чел. - на 64 работника меньше, чем на ту же дату 2016 года.
"Кредмаш" специализируется на разработке и изготовлении асфальтосмесительных установок, запасных частей к строительной и дорожной технике, автоцистерн, автобитумовозов, чугунного и стального литья, товаров народного потребления.
Как сообщалось, по итогам 2016 года завод реализовал 32 асфальто- и грунтосмесительных установки (в 2015 году выпущено 29 ед. и продано 31 ед. - ИФ), а объем производства увеличил на 17%, до 498,4 млн грн.
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