Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило агрохолдингу "Кернел" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валютах на уровне "B+".

Согласно сообщению "Кернела" на веб-сайте Варшавской фондовой биржи, прогноз по рейтингу "стабильный".

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE.

На долю "Кернел" приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Продукцию компания поставляет более чем в 60 стран мира. Перерабатывающие мощности "Кернела" составляют 3 млн тонн семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн тонн подсолнечного масла и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота.

Компания Kernel Holding в конце января текущего года разместила пятилетние еврооблигации на $500 млн с доходностью 8,875% годовых. Ставка купона по ценным бумагам установлена на уровне 8,75% годовых.

Перед тем, как ценные бумаги были размещены, Fitch Ratings присвоило им предварительный рейтинг "B+(EXP)", что на две ступени выше суверенного.

Кроме того, Fitch поставило на пересмотр долгосрочный РДЭ агрохолдинга в национальной и иностранной валютах, если компания успешно рефинансирует значительную долю своего долга планируемыми еврооблигациями и удлинит срок линий предэкспортного финансирования.

