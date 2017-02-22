Финансовые новости
- |
- 22.02.17
- |
- 19:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Fitch присвоило "Кернелу" финальный рейтинг "B+"
15:21 22.02.2017 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило агрохолдингу "Кернел" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валютах на уровне "B+".
Согласно сообщению "Кернела" на веб-сайте Варшавской фондовой биржи, прогноз по рейтингу "стабильный".
"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE.
На долю "Кернел" приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Продукцию компания поставляет более чем в 60 стран мира. Перерабатывающие мощности "Кернела" составляют 3 млн тонн семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн тонн подсолнечного масла и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота.
Компания Kernel Holding в конце января текущего года разместила пятилетние еврооблигации на $500 млн с доходностью 8,875% годовых. Ставка купона по ценным бумагам установлена на уровне 8,75% годовых.
Перед тем, как ценные бумаги были размещены, Fitch Ratings присвоило им предварительный рейтинг "B+(EXP)", что на две ступени выше суверенного.
Кроме того, Fitch поставило на пересмотр долгосрочный РДЭ агрохолдинга в национальной и иностранной валютах, если компания успешно рефинансирует значительную долю своего долга планируемыми еврооблигациями и удлинит срок линий предэкспортного финансирования.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Инициированная российской стороной видеоконференция ТКГ не состоялась, поскольку сами россияне не вышли на связь - Олифер
Украинская делегация прибыла для участия в видеоконференции. Также на встречу приехали специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик и глава СММ ОБСЕ, координатор от ОБСЕ в подгруппе по безопасности Эртурул Апакан.
ТОП-НОВОСТИ
|Перспективы создания единого правого фронта в Украине выглядят не такими оптимистическими, как пытаются показать участники
|Что новый советник Трампа по безопасности думает о России
|Команда Януковича продала газовый бизнес российскому миллиардеру
|Ситуация в экономике США ограничивает возможности быстрого роста, - Пол Кругман
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|RoboForex предлагает зарабатывать вместе с сервисом CopyFX
|Fitch присвоило "Кернелу" финальный рейтинг "B+"
|Ситибанк: "Нафтогаз" к концу недели получит первые четыре аккредитива по кредиту на $500 млн
|"Нафтогаз" снизил цену газа для промпотребителей на март на 7%
|НБУ принял решение ликвидировать АО "Фортуна-банк"
|ФГВ предложил НБУ ликвидировать "Платинум Банк"
Это интересно
|Aston Martin никогда не откажется от спорткаров с механической коробкой передач
|Эксперты рекомендуют прикрывать дисплей смартфона при вводе паролей
|Первые гонки самоуправляемых автомобилей в Formula E закончились аварией
|«Форды» научатся заранее предупреждать водителей о ямах
Компания Ford в текущем году начнет испытания системы предупреждения водителей о ямах на дорогах. Информация о дефектах дорожного полотна, включая их расположение и степень опасности, в режиме реального времени будет выводиться на дисплей борткомпьютера машин.
|Грузовой корабль SpaceX Dragon успешно стартовал к МКС
|Билл Гейтс предложил ввести налог на труд роботов
|Apple десятый раз подряд возглавила список самых уважаемых компаний