Брокер FreshForex подготовил для своих клиентов особый подарок к предстоящему празднику - Дню защитника Отечества. Так, компания увеличила бонус на пополнение со 101% до 123%.

Предложение будет действовать до 28.02.17.

Для получения бонусных средств, достаточно быть клиентом FreshForex, внести на торговый счет более 100 долларов и направить заявку персональному менеджеру на получение бонуса.

Еще одна приятная новость для клиентов брокера - отсутствие комиссии на пополнение депозита.

Отметим, что акция распространяется только на счета типа Classic и Market Pro.

По материалам: IAFT News