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Топливно-энергетический комплекс
"Метинвест" останавливает несколько предприятий из-за блокады
16:26 21.02.2017 |
Производство приостанавливают на Енакиевском металлургическом заводе, включая подразделение в Макеевке, и объединении "Краснодонуголь".
Причиной остановки производства в компании называют боевые действия и блокаду железнодорожного сообщения с оккупированной частью Донбасса.
В пресс-службе отметили, что с начала боевых действий в регионе производитель стали ЕМЗ работает в условиях неритмичных поставок железорудного сырья: "После того как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая – Скотувате, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным".
Сейчас работы по подготовке к временной консервации завершились на Енакиевском метзаводе: "Проведена выдувка доменных печей №3 и № 5, прекращена работа конвертерного цеха. Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля".
Также из-за блокады железнодорожного сообщения остановилась добыча на всех шахтах угольного объединения "Краснодонуголь".
"Енакиевский металлургический завод и Краснодонуголь зарегистрированы на подконтрольной Украине территории и уплачивают все предусмотренные законом налоги и сборы в государственный бюджет. Несмотря на приостановку деятельности ЕМЗ и "Краснодонуголь"... "Метинвест" не намерен сокращать персонал ЕМЗ (включая его Макеевский филиал) и "Краснодонуголь". Всех сотрудников этих предприятий выведут в простой с сохранением 2/3 оклада", - подчеркнули в пресс-службе.
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