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Топливно-энергетический комплекс
ГП "Укрспирт" приняло решение не повышать цену на спирт с 1 марта 2017 года
16:18 21.02.2017 |
Монополист на украинском рынке спирта – государственное предприятие "Укрспирт" отменило свое решение о повышении цен на спирт с 1 марта на 8%, анонсированное в середине января, сообщила пресс-служба госпредприятия.
"Во исполнение поручения Министерства аграрной политики и продовольствия Украины… госпредприятие "Укрспирт" с 01.03.2017 года не применяет второй этап повышения цены на спирт этиловый ректификованный", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, с января текущего года "Укрспирт" повысил цены на все виды спиртосодержащей продукции на 10,6%, а с марта намеревался поднять их еще на 8% в связи с увеличением себестоимости производства. Компания отмечала, что последний раз повышала цены в апреле 2016 года - на 17-18%, но с тех пор сырье подорожало на 14%, а топливо и электроэнергия - почти на 24%.
В конце января министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой поручил "Укрспирту" в кратчайшие сроки обсудить с участниками рынка обоснованность запланированного повышения цен на спирт. Он распорядился собрать рабочую группу, которая на основе аргументов, полученных в ходе проведенной дискуссии, должна была предоставить министру предложения по рекомендациям "Укрспирту" относительно возможного подорожания продукции. По итогам проведенных обсуждений глава Минагропрода рекомендовал госпредприятию отменить запланированное с марта повышение цен на спирт, поскольку это решение может негативно повлиять на водочную отрасль.
Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт" было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта".
"Укрспирт" в 2015 году произвел 9,4 миллиона дал этилового спирта, что на 21% меньше, чем в 2014 году. Чистая прибыль "Укрспирта" в 2015 году составила 16 миллионов гривень против 532,2 миллиона гривень чистого убытка в 2014 году.
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