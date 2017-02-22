Фонд гарантирования обратился в Национальный банк Украины с предложением об отзыве с 24 февраля 2017 банковской лицензии и ликвидации банка Публичное акционерное общество «Платинум Банк». Такое решение принято исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц 20 февраля 2017.

В связи с началом ликвидации и необходимостью подготовки изменений в Общий реестр вкладчиков «Платинум Банка», Фонд гарантирования временно приостановил выплаты по договорам, срок действия которых закончился до введения временной администрации.

Выплаты гарантированной суммы возмещения в период ликвидации начнутся не позднее 1 марта 2017 года. Они будут осуществляться в соответствии с законодательством, то есть, независимо от даты окончания срока депозитного договора.

О порядке выплат будет сообщено дополнительно.

Решением Фонда гарантирования от 17 февраля 2017 признан несостоявшимся конкурс по выводу неплатежеспособного банка «Платинум Банк» с рынка в способы, предусмотренные ст. 39 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Справка. Валюта баланса ОАО «ПТБ» на 11 января 2017 составила 7,43 млрд грн. В активах львиную долю составляли кредиты юридических лиц балансовой стоимости - 2,8 млрд грн, кредиты физических лиц - 3,02 млрд грн, в пассивах депозиты физических лиц - 5,4 млрд грн, из них под гарантии Фонду- 4,9 млрд грн .

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