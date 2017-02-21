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Новые вебинары от TurboForex
16:04 20.02.2017 |
Брокер TurboForex продолжает создавать для своих клиентов все необходимые условия для прибыльной торговли. Так, компания запланировала новые вебинары на текущую неделю.
Сегодня, 20.02.2017, и в четверг, 23.02.2017, ведущий специалист в сфере торговли на Форекс Тимофей Дарт поделится с трейдерами торговыми идеями на неделю.
В ходе вебинара Дарт расскажет, как нужно открывать и закрывать торговые операции по актуальной инвестидее и какие использовать уровни тейк-профит и стоп-лосс.
Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно на сайте TurboForex.
Также отметим, что брокер предлагает трейдерам пройти бесплатный обучающий курс по торговле на валютном рынке.
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