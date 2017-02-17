Статистическое исследование МОФТ (Международного объединения Форекс трейдеров) показало активную борьбу среди бинарных брокеров.

Конкуренция и соперничество продолжают выводить самые востребованные и популярные компании в ТОП, формируя рейтинг лидеров бинарного сегмента.

VerumOption продолжает уверенно удерживать позицию лидера, не оставляя конкурентам шансов обойти ее торговые показатели. Вне зоны конкуренции компания находится уже на протяжении трех месяцев подряд, вполне уверенно заявляя на стабильное лидерство.

На второе место смогла взлететь компания Binary.com, вошедшая в рейтинг в прошлом месяце. Брокер не остановился и продолжил наращивать обороты. Стратегия прироста Binary.com оказалась настолько эффективной, что компания увеличила свои торговые объемы в семь раз.

На границе ТОП-3 уже второй месяц подряд находится OlympTrade, демонстрирующая стабильность как в торговых оборотах, так и в росте клиентской базы. Эта компания уже длительное время является участником первой тройки лидеров рейтинга, что гарантирует ей интерес и доверие со стороны инвесторов.

Мощным спадом закрылся для IQOption последний отчетный период. Очевидно, что некогда лидер рынка переживает сейчас не лучший период. Потерю торговых оборотов в компании смело можно назвать колоссальной, но мы надеемся на то, что IQOption сможет стабилизироваться и возобновить восхождение к вершине рейтинга.

Пятое место продолжает удерживать за собой Finmax. Также стабильно компании удается сохранять свои торговые показатели и наращивать их. За последний месяц брокер немного прибавил в оборотах, за счет чего остался на границе ТОП-5 рейтинга бинарных опционов МОФТ.

С плюсом в две позиции закрыла январь InstaForex. Компания продолжила восстанавливать торговые обороты, а вслед за ними подтянула и свое место в рейтинге. Это обеспечило InstaForex 6-ю ступеньку.

Отличные результаты удалось продемонстрировать Binarium. Эта компания перешагнула сразу шесть ступенек и разместилась на 7-м месте, впервые за три месяца показав рост торговых оборотов.

Binomo, наоборот, оказалась не в состоянии сохранить прежние результаты. Напомним, что в прошлом месяце эта компания совершила скачок вверх, который был обусловлен резким приростом торговых показателей. Но, к сожалению, Binomo не подтвердила свои намерения и, потеряв показатели прошлого месяца, спустилась на 8-е место.

Границу рейтинга на уровне двух последних позиций уже третий месяц подряд стабильно охраняют GrandCapital на 9-м месте и MFXBroker на 10-м. Как и в прошлом месяце, MFXBroker закрывает ТОП-10 самых востребованных брокеров бинарного рынка. Рейтинг брокеров бинарных опционов был составлен на основе анализа торговли самого большого сообщества трейдеров в Мире - МОФТ.





По материалам: IAFT News



