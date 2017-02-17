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Топливно-энергетический комплекс
Караван (Киев) арестован по иску ВТБ Банка
15:12 17.02.2017 |
Голосеевский районный суд г. Киева наложил арест на торгово-развлекательный центр Караван, принадлежащий ЧАО Лекс Холдинг, расположенный по адресу г.Киев, ул. Луговая, 12. Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений 16 февраля 2017 г.
Арест наложен по ходатайству следователей Национальной полиции в Киеве в рамках уголовного производства по нанесению убытков ВТБ Банку. Досудебное расследование открыто 10 февраля.
В марте 2013 года ВТБ Банк и ЧАО Лекс Холдинг заключили кредитный договор на $75,81 млн. Cрок возврата задолженности по кредиту - 15 августа 2016 г. Кредит погашен не был.
Конечным бенифицаром ЧАО Лекс холдинг является бизнесмен Александр Ярославский.
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