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Топливно-энергетический комплекс
Ferrexpo в январе сократило выпуск окатышей на 11,8%
07:16 20.02.2017 |
Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), по итогам января 2017 года снизила производство товарных окатышей, по предварительным данным, на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 900 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за этот период компания сократила выпуск концентрата на 15,9% - до 1,051 млн тонн.
Ferrexpo в 2016 году сократила производство товарных окатышей из собственного сырья на 1,7% по сравнению с 2015 годом - до 11 млн 71,40 тыс. тонн, из стороннего - на 68%, до 129,20 тыс. тонн. В целом это привело к снижению суммарного производства окатышей за год на 4% по сравнению с 2015 годом - до 11 млн 200,6 тыс. тонн (за 2015-й - 11 млн 661,60 тыс. тонн).
При этом в 2016 году общий выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа составил 10,535 млн тонн (рост на 1,6%), с 62%-м - 665,6 тыс. тонн (снижение на 48,6%). В том числе выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа из собственного сырья составил 10 млн 405,8 тыс. тонн (рост на 4,4%), с 62%-м - 665,6 тыс. тонн (снижение на 48,4%).
Спад производства окатышей в 2016 году связан с увеличением на 1 млн тонн производства премиальных окатышей.
Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.
Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОКи.
В 2016 году она произвела 11,2 млн тонн железорудных окатышей.
Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.
Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,02% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.
Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.
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