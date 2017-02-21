Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), по итогам января 2017 года снизила производство товарных окатышей, по предварительным данным, на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 900 тыс. тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за этот период компания сократила выпуск концентрата на 15,9% - до 1,051 млн тонн.

Ferrexpo в 2016 году сократила производство товарных окатышей из собственного сырья на 1,7% по сравнению с 2015 годом - до 11 млн 71,40 тыс. тонн, из стороннего - на 68%, до 129,20 тыс. тонн. В целом это привело к снижению суммарного производства окатышей за год на 4% по сравнению с 2015 годом - до 11 млн 200,6 тыс. тонн (за 2015-й - 11 млн 661,60 тыс. тонн).

При этом в 2016 году общий выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа составил 10,535 млн тонн (рост на 1,6%), с 62%-м - 665,6 тыс. тонн (снижение на 48,6%). В том числе выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа из собственного сырья составил 10 млн 405,8 тыс. тонн (рост на 4,4%), с 62%-м - 665,6 тыс. тонн (снижение на 48,4%).

Спад производства окатышей в 2016 году связан с увеличением на 1 млн тонн производства премиальных окатышей.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОКи.

В 2016 году она произвела 11,2 млн тонн железорудных окатышей.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,02% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.